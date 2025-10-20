پخش زنده
مراسم تشییع پیکر شهید الغماری، رئیس ستاد نیروهای مسلح یمن در پایتخت این کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم تشییع پیکر شهید محمد الغماری رئیس ستاد نیروهای مسلح یمن که اخیرا در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، با حضور گسترده مردم، در صنعا پایتخت این کشور برگزار شد.
ارتش یمن عصر روز پنجشنبه در بیانیهای از شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خبر داده و به مردم یمن تسلیت گفت.
در این بیانیه آمده است: روح پاک شهید سرلشکر محمد الغماری به عنوان شهیدی در میان کاروان شهدای بزرگ در مسیر بیت المقدس، در حین انجام وظیفه جهادی و دینیاش به آسمان عروج کرد.
در ادامه بیانیه آمده است: درگیری با دشمن پایان نیافته است و دشمن صهیونیست به یاری خداوند متعال، تا آزادسازی قدس و نابودی این رژیم، مجازات خود را برای جنایاتی که مرتکب شده است، دریافت خواهد کرد.