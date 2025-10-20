به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «عصر صبا» با موضوع «اعتماد به نفس در زندگی»، مخاطبان را به سفری درون‌نگرانه دعوت می‌کند تا با اهمیت و تأثیر این ویژگی بنیادین در رشد فردی و تعاملات اجتماعی آشنا شوند و راهکار‌های تقویت خودباوری را بیاموزند.

«عصر صبا»، این هفته با رویکردی ترکیبی از طنز و تأمل، به بررسی نقش اعتماد به نفس در تصمیم‌گیری‌ها، روابط اجتماعی و چالش‌های زندگی روزمره می‌پردازد و تلاش می‌کند راهکار‌هایی کاربردی برای تقویت این مهارت حیاتی ارائه دهد.

در این برنامه، موقعیت‌های نمایشی و گفت‌و‌گو‌های جذاب، تجربیات مختلف افراد با اعتماد به نفس پایین و بالا را به تصویر می‌کشد و با طرح پرسش‌های کلیدی، شنوندگان را به تفکر درباره باور‌های خود و راه‌های افزایش خودباوری دعوت می‌کند.

برنامه «عصر صبا»، دوشنبه ها ساعت ۱۷ به تهیه‌کنندگی نازنین حاج سیف‌الله و اجرای مهدی پر و بازیگری سارا عرب پوریان و هماهنگی پویا رضایی پخش می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق فرکانس FM ۱۰۵،۵ و وب‌سایت رسمی رادیو صبا، این برنامه را دنبال کنند.

برنامه طنز «دنگ و فنگ»، با پرداختن به آموزش مهارت‌های تولیدی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع کوچک، خدمات و فناوری، نقش کلیدی این مهارت‌ها را در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی بررسی می‌کند و با زبان طنز و موقعیت‌های کمدی، اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی را به شکلی ساده و جذاب برای مخاطبان تشریح می‌کند.

این برنامه با نگاهی طنزآمیز و جذاب، اهمیت آموزش مهارت‌های عملی و تخصصی در افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولیدات را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد چگونه توانمندسازی نیروی انسانی می‌تواند به توسعه پایدار و رونق کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط کمک کند.

در این قسمت، موضوعاتی مانند ضرورت آموزش‌های کاربردی در بخش کشاورزی، فرصت‌های شغلی در صنایع کوچک، نقش خدمات تخصصی و تأثیر فناوری‌های نوین در بهبود فرآیند‌های تولیدی مطرح می‌شود. «دنگ و فنگ» با زبان طنز و موقعیت‌های کمدی، مخاطبان را با مفاهیم تخصصی به شکلی ساده و قابل فهم آشنا می‌کند و اهمیت مهارت‌آموزی را در زندگی روزمره و بازار کار پررنگ می‌سازد.

برنامه «دنگ و فنگ»، هر شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰ به تهیه‌کنندگی محمد حسین خسروجردی و با بازیگری مهدی مجنونی و مونا قناد‌های و نویسندگی کیاوش کمالی‌فر پخش می‌شود.

برنامه «بیمارستان صبا»، با رویکردی طنزآمیز و در قالب نمایشی جذاب، به بررسی موضوع آلرژی فصلی در فصل پاییز می‌پردازد و نکات مهمی درباره پیشگیری و کنترل این حساسیت رایج را به مخاطبان یادآوری می‌کند.

این برنامه در قالب نمایش طنز و با فضایی بیمارستانی روایت می‌شود. شخصیت‌های برنامه در موقعیت‌هایی کمدی و نمایشی، به بررسی علائم و نشانه‌های شایع آلرژی فصلی، دلایل بروز آن و روش‌های پیشگیری و درمان این بیماری می‌پردازند.

«بیمارستان صبا»، با استفاده از زبان طنز و داستان‌پردازی جذاب، تلاش می‌کند تا ضمن سرگرمی، مخاطبان را نسبت به اهمیت مراقبت‌های بهداشتی در فصل پاییز آگاه سازد. این برنامه، با طرح موقعیت‌های ملموس و خنده‌دار، راهکار‌های ساده‌ای برای کنترل علائم آلرژی را معرفی می‌کند و به اهمیت محافظت از سیستم تنفسی در این فصل تاکید دارد.

علاوه بر این، در «بیمارستان صبا» نکات کاربردی برای کاهش مشکلات ناشی از تغییرات آب و هوایی پاییزی و تأثیر آن بر سلامت جسمانی ارائه می‌شود تا شنوندگان بتوانند با آمادگی بیشتری این فصل را پشت سر بگذارند.

این برنامه که به تهیه‌کنندگی و اجرای وحید کمالی‌زاده تولید می‌شود، روزهای زوج ساعت ۱۶ از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «روستا دوستا»، مخاطبان را به سفری جذاب به روستای بویدوز در شهرستان خداآفرین دعوت می‌کند و با معرفی زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی این منطقه، فرصتی برای آشنایی بیشتر با جاذبه‌های کمتر شناخته شده آذربایجان شرقی فراهم می‌آورد.

این برنامه این هفته علاوه بر معرفی روستای بویدوز، به بررسی جاذبه‌های گردشگری برجسته شهرستان خداآفرین نیز می‌پردازد. این شهرستان با طبیعت بکر، میراث تاریخی و منابع آبی مهم، یکی از مقاصد گردشگری ارزشمند در منطقه است.

از جمله جاذبه‌های شاخص خداآفرین می‌توان به پل‌های تاریخی «سینیخ کورپو» اشاره کرد که مربوط به دوران ساسانیان است و به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی منطقه شناخته می‌شود. همچنین سد خداآفرین، ساخته شده بر روی رودخانه ارس، یکی از منابع حیاتی آب در ایران است و نقش مهمی در توسعه منطقه ایفا می‌کند.

سد قیز قلعه سی نیز به عنوان موتور محرکه توسعه و شکوفایی شهرستان خداآفرین شناخته می‌شود و نقش بسزایی در تأمین آب و برق منطقه دارد. برای علاقه‌مندان به طبیعت، آبشار شیبان در نزدیکی شهر خمارلو و روستای لاریجان علیا، جلوه‌ای خاص از زیبایی‌های طبیعی را ارائه می‌دهد.

روستای ارسباران، واقع در نزدیکی مرز ایران و جمهوری آذربایجان، با طبیعت بکر و چشم‌انداز‌های منحصر‌به‌فرد خود، از دیگر مقاصد گردشگری این شهرستان به شمار می‌رود.

علاوه بر طبیعت زیبا، بویدوز دارای فرهنگ غنی و سنت‌های محلی زنده است. خانه‌های سنتی با معماری بومی، مراسم‌های محلی و صنایع دستی خاص منطقه، جلوه‌ای از زندگی و فرهنگ مردمان این خطه را به تصویر می‌کشند. همچنین، مردم مهمان‌نواز این روستا با پذیرایی گرم و معرفی سوغاتی‌های محلی همچون عسل طبیعی و محصولات دست‌ساز، تجربه‌ای به یادماندنی برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کنند.

برنامه «روستا دوستا»، با روایت داستان‌ها و معرفی این جاذبه‌ها، سعی دارد حس نزدیکی به فرهنگ، تاریخ و طبیعت خداآفرین را به مخاطبان منتقل کند و فرصتی برای تجربه گردشگری متفاوت فراهم آورد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی نازنین حاج سیف‌الله و اجرای مهدی پر، ساعت ۱۵، پخش می شود. علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از طریق فرکانس FM ۱۰۵،۵ و وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو صبا دنبال کنند.