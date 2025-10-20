به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح زاهدی با بیان اینکه اخلال در نظم عمومی و ارعاب شهروندان خط قرمز پلیس و دستگاه قضائی است گفت: در پی تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد درگیری و تیراندازی با سلاح شکاری در یکی از محلات شهرستان لنگرود، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود با اعلام اینکه با حضور ماموران پلیس امنیت عمومی در محل مورد نظر مشخص شد، ۴ نفر در پی اختلاف شخصی و مالی با یکدیگر درگیر شده‌اند افزود: در این نزاع ۳ نفر با سلاح شکاری به طرف دیگر درگیری شلیک کردند و باعث جراحت یک فرد شدند.

وی افزود: با اقدامات پلیسی صورت گرفته محل اختفاء متهمان متواری این پرونده شناسایی و پس از هماهنگی قضائی این افراد دستگیر شدند.

سرهنگ سرخوش پور در پایان با اشاره به اینکه متهمان ۳۱، ۳۲ و ۳۷ ساله برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند گفت: پلیس و دستگاه قضائی با افرادی که به هر نحو سبب مخل نظم و امنیت شهروندان شوند بدون اغماض برخورد خواهد کرد.