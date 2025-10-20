مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: موجودی کالاهای راهبردی شامل؛ گندم، برنج، شکر و روغن در استان مطلوب است و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان نژادیان در نشست شورای کشاورزی اندیمشک که در سالن نشست‌های سد و نیروگاه کرخه این شهرستان برگزار شد، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبه گندمکاران خوزستان اظهار کرد: یک میلیون و ۴۳۴ هزار تن گندم به ارزش ۲۹۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از کشاورزان گندم کار خوزستان خریداری شده که ۲۹۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از این مطالبه گندم کاران استان تا هفته گذشته به حساب کشاورزان واریز شده است.

وی با بیان اینکه آخرین خرید گندم از کشاورزان مربوط به شهرستان‌های ایذه و دزپارت بوده است، افزود: فقط ۲۰۰ میلیارد ریال از طلب کشاورزان گندم کار استان باقی مانده که مربوط به کشاورزان این شهرستان‌ها است.

جهان نژادیان ضمن عذرخواهی از تاخیر در پرداخت مطاله کشاورزان، ادامه داد: اگر کشاورزی وجود دارد که طلب او به درستی ادا نشده است می‌تواند به اداره کل غله استان مراجعه کند تا موضوع پیگیری شود.

وضعیت مطلوب ذخیره گندم، برنج، شکر و روغن در خوزستان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به وضعیت مطلوب ذخیر محصولات مهم کشاورزی استان، بیان داشت: وظیفه تکلیفی این اداره کل تامین و ذخیره سازی گندم، برنج، شکر و روغن است که موجودی این کالا‌ها در استان مطلوب است و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تخصیص آرد به شهرستان‌ها براساس جمعیت شهری، روستایی و عشایری انجام می‌شود، تصریح کرد: سرانه تامین آرد مناطق روستایی و شهری ۷.۵ کیلوگرم به ازای هر نفر در ماه و سرانه آرد عشایری به ازای هر نفر، ۱۲ کیلوگرم است.

جهان نژادیان می‌گوید: جمعیت اندیمشک براساس آمار ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به این اداره کل، ۱۷۹ هزار نفر است که توزیع و تخصیص آرد براساس این آمار انجام می‌شود.

امکان بازنگری در سهمیه آرد شهرستان‌ها

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: ۱۶۷ واحد نانوایی شهری و ۲۲ واحد روستایی در اندیمشک فعال است و سرانه مصرف آرد و نان در این شهرستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی با بیان اینکه خوزستان مقام نخست تولید گندم کشور را دارد، افزود: اگر فرمانداران نسبت به ضرورت ایجاد واحد‌های جدید نانوایی و یا تخصیص آرد به شهرستان‌ها مطالبه‌ای دارند، موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد و امکان بازنگری و افزایش سهمیه وجود دارد.

پرداخت ۵۰ درصد طلب پیازکاران تا پایان هفته جاری

ناصر صالحی نسب، رئیس تعاون روستایی خوزستان نیز در این نشست گفت: ۱۴ هزار و ۲۷۰ تن پیاز از کشاورزان اندیمشک، دزفول و گتوند به صورت تضمینی خریداری شد که ۵۲ درصد پیاز خریداری شده مربوط به کشاورزان اندیمشک است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای پرداخت پول پیاز‌های خریداری شده افزود: ۵۰ درصد طلب پیازکاران براساس قول معاون وزیر کشاورزی تا پایان هفته پرداخت می‌شود.

صالحی نسب عملکرد تعاون روستایی خوزستان را معادل ۸ استان کشور دانست و ادامه داد: سازمان تعاون روستایی خوزستان ۲۵ درصد کل عملکرد تعاون روستایی کشور را دارد.

رئیس تعاون روستایی خوزستان با اشاره به مطالبه تشکیل تعاونی الوار گرمسیری اندیمشک در این نشست، گفت: اگر تشکیل این تعاونی توجیه اقتصادی داشته باشد، مجوز‌های لازم توسط سازمان تعاون روستایی صادر می‌شود.

در این نشست که با حضور جمعی از کشاورزان، دامداران و باغداران اندیمشک و حضور چهار مدیرکل و ۲ رییس سازمان استانی و همچنین تمام دستگاه‌های دخیل در بخش کشاورزی برگزار شد، مسایل و مطالبه کشاورزان این شهرستان مطرح و مصوبه‌هایی برای حل آنها نهایی شد.

اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی آذرماه سال گذشته با سفر به خوزستان وضعیت طرح‌ها و ظرفیت‌های شاخص کشاورزی اندیمشک را بررسی کردند.

شهرستان اندیمشک در شمال استان خوزستان ۵۶ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که سالانه ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از این اراضی برداشت می‌شود.

این شهرستان ۶۵۷ تعاونی ثبت شده دارد که از این تعداد ۱۵۰ تعاونی فعال هستند.

برداشت گندم در خوزستان از ۲۰ فروردین ماه شروع می‌شود و در یک دوره فشرده ۴۰ روزه به پایان می‌رسد؛ برداشت گندم ابتدا در مناطق جنوبی استان همچون هندیجان، ماهشهر، شادگان و خرمشهر شروع و سپس به تدریج به مناطق مرکزی و غربی خوزستان کشیده خواهد شد و درنهایت کار برداشت گندم در مناطق سردسیر ایذه، باغملک و دزپارت در نیمه نخست خرداد شروع می‌شود.