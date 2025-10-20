پخش زنده
فرمانده انتظامی مُهر از کشف کالای بدون مجوز به ارزش ۲۱ میلیارد ریال در بازرسی از یک دستگاه خودرو در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ نصرالله دهقان گفت: در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و همچنین ارتقاء امنیت محله محور، ماموران یگان امداد شهرستان مهر هنگام گشت زنی در جادههای اصلی این شهرستان به یک دستگاه خودرو آریسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی از این خودرو تعداد قابل توجهی لباس خارجی که بدون مجوز قانونی بود، کشف شد.
دهقان ادامه داد: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۲۱ میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.