به مناسبت هفته تربیت بدنی، زنگ زورخانه در شهرستان درگزین نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم مدیر ورزش و جوانان شهرستان درگزین از تدارک ۳۰ برنامه در حوزه‌های همگانی و قهرمانی به مناسبت هفته تربیت بدنی خبر داد.

محمد قربانی‌کیا افزود: این برنامه‌ها با هدف ترویج ورزش و سلامت در بین گروه های مختلف جامعه برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

محمد سلطانی ابراهیمیان، فرماندار شهرستان درگزین نیز در این مراسم از تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ورزش در این شهرستان خبر داد و گفت: علاوه بر این ۲ و نیم تومان نیز از محل اعتبارات نماینده مجلس برای حوزه ورزش در نظر گرفته شده است.

در این مراسم همچنین از باستانی‌کاران شهرستان درگزین قدردانی شد.