تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در مسابقات کشوری انجمن بتن ایران خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد گفت:تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در مسابقات کشوری انجمن بتن ایران با عملکردی درخشان موفق به کسب یک مقام دوم و دو مقام سوم شد.
دشتی افزود: این رقابتها در سه مرحله تخصصی برگزار شد و شرکتکنندگان در زمینههای مختلف علمی و فنی به رقابت پرداختند که در این مسابقات، زیرساختارهای مولکولی بتن مورد ارزیابی قرار گرفت که یکی از معیارهای اصلی داوری، طراحی و ساخت بتن هدفمند بود.
وی ادامه داد: از نکات برجسته این دوره از مسابقات، بهکارگیری الگوریتمهای هوش مصنوعی و تلفیق دانش در شاخههای گوناگون مهندسی توسط تیمهای شرکتکننده بود که موجب ارتقای سطح علمی و پژوهشی رقابتها شد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با سابقهای درخشان در حوزه تحقیقات مهندسی، بیش از ۲۵ سال است که در مسابقات انجمن بتن ایران و انجمن بتن آمریکا حضور فعال دارد و تاکنون بیش از ۴۰ عنوان برتر ملی و بینالمللی در کارنامه خود ثبت کرده است.