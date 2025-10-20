به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد گفت:تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در مسابقات کشوری انجمن بتن ایران با عملکردی درخشان موفق به کسب یک مقام دوم و دو مقام سوم شد.

دشتی افزود: این رقابت‌ها در سه مرحله تخصصی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در زمینه‌های مختلف علمی و فنی به رقابت پرداختند که در این مسابقات، زیرساختار‌های مولکولی بتن مورد ارزیابی قرار گرفت که یکی از معیار‌های اصلی داوری، طراحی و ساخت بتن هدفمند بود.

وی ادامه داد: از نکات برجسته این دوره از مسابقات، به‌کارگیری الگوریتم‌های هوش مصنوعی و تلفیق دانش در شاخه‌های گوناگون مهندسی توسط تیم‌های شرکت‌کننده بود که موجب ارتقای سطح علمی و پژوهشی رقابت‌ها شد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با سابقه‌ای درخشان در حوزه تحقیقات مهندسی، بیش از ۲۵ سال است که در مسابقات انجمن بتن ایران و انجمن بتن آمریکا حضور فعال دارد و تاکنون بیش از ۴۰ عنوان برتر ملی و بین‌المللی در کارنامه خود ثبت کرده است.