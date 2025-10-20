شکارچی متخلف با لاشه دو رأس کل وحشی در ارتفاعات طالقان دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان اعلام کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در گشت و کنترل مستمر مناطق حفاظت شده، با هماهنگی مقام قضایی شهرستان، موفق به شناسایی و دستگیری یک متخلف شکار غیرمجاز شدند و از این متخلف، لاشه دو رأس کل وحشی کشف و ضبط شد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
وی افزود: در جریان این عملیات، دو نفر دیگر از همدستان متهم از محل متواری شدند که با شناسایی آنان، پروندهای در دادگستری شهرستان طالقان تشکیل شد و پیگیری برای دستگیری متهمان فراری در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: کل وحشی بهعنوان یکی از پستانداران شاخص و بومی کوهستانهای طالقان، نقش مهمی در پایداری اکوسیستمهای مرتفع منطقه دارد و حفاظت مؤثر از این گونه، مستلزم همکاری جوامع محلی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای تخلفات زیستمحیطی است.