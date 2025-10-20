پخش زنده
امروز: -
در آخرین روز بیستودومین نمایشگاه بینالمللی متالوژی، فولاد، ریختهگری و صنایع معدنی (متافو) در تبریز، غرفه سازمان انرژی اتمی ایران بهدلیل حضور فعال و ارائه دستاوردهای فناورانه مورد تقدیر برگزارکنندگان این رویداد قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی متالوژی، فولاد، ریختهگری، صنایع معدنی و تجهیزات وابسته (متافو) در تبریز، سازمان انرژی اتمی ایران لوح تقدیر از برگزارکنندگان این رویداد مهم صنعتی دریافت کرد.
سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در این نمایشگاه که از ۲۴ تا ۲۷ مهر، ۱۴۰۴ در تبریز برگزار شد و میزبان فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و شرکتهای دانشبنیان از سراسر کشور بود، تازهترین دستاوردهای صنعتی خود در حوزه فولاد و فناوریهای نوین این بخش را به نمایش گذاشت.
حضور سازمان انرژی اتمی ایران در این رویداد تخصصی، با هدف معرفی توانمندیهای صنعتی و فناورانه صنعت هستهای کشور در بخشهای مرتبط با فولاد و دیگر فناوریهای نوین این حوزه انجام شد.
گفتنی است، نمایشگاه متافو تبریز با هدف تقویت پیوند میان بخشهای تولیدی و معدنی کشور و حمایت از توسعه بومی صنعت متالوژی برگزار شد.