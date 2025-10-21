به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ فتح‌الله نصیریان با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های پلیس راهور گیلان، حفظ امنیت و آرامش ترافیکی در شهر است گفت: استفاده از چراغ‌هایی با نور خیره‌کننده که موجب اختلال در دید رانندگان و افزایش تصادفات می‌شود، از معضلات جدی ترافیکی به شمار می‌رود.

وی افزود: در کنار این موضوع، برخورد با رانندگانی که از اگزوز‌های غیراستاندارد و غیرمجاز به روی خودرو‌های خود استفاده می‌کنند و موجب ایجاد آلودگی صوتی می‌شوند نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان با اشاره به اینکه این طرح با هدف ارتقای نظم و انضباط ترافیکی و کاهش خطرات ناشی از این تخلفات اجرا می‌شود، گفت: در این طرح، خودرو‌هایی که استاندارد‌های لازم را در نصب چراغ و اگزوز نداشته باشند، شناسایی و تا زمان رفع نواقص، به پارکینگ منتقل خواهند شد.