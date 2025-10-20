پخش زنده
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از ارتقاء شاخص ۴ مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر محسن ارزنلو، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه اظهارداشت: براساس نتایج ارزشیابی جامع فعالیتهای تحقیقات و فناوری مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۳ و با اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز تحقیقات بیماریهای گوارش، ایمونولوژی سرطان و ایمونوتراپی، زئونوز و بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان دانشگاه موفق به ارتقاء شاخص Z شدند.
وی افزود: شاخص Z معیاری کلیدی در ارزیابی عملکرد و کیفیت فعالیتهای تحقیقات و فناوری مراکز تحقیقاتی است و نشاندهنده جایگاه و میزان تاثیرگذاری این مراکز در گروههای تخصصی خود میباشد.