سفر مسئولان به دهستان جلاله برای پیگیری جاده دسترسی این روستا
اقدام خود جوش مردم دهستان جلاله بخش پاتاوه در احداث جاده دهستان جلاله پای مسئولان را به این منطقه کشاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در پی انتشار تصاویر اقدام خودجوش مردم دهستان جلاله بخش پاتاوه در احداث جاده دسترسی این روستا در فضای مجازی نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار شهرستان دنا و جمعی از مسئولان شهرستانی به این منطقه سفر کردند. یکی از اهالی این روستا گفت: مدت چند ساله که جاده دسترسی به دهستان جلاله در فصل زمستان مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است و مردم این منطقه پس از ناامیدی از قولهای مسئولان خود دست به کار شده و با استفاده بتن سیمان اقدام به بهسازی جاده کردند. فرماندار شهرستان دنا هم در این بازدید گفت: در پی دستور استاندار و پیگیری جدی نماینده مردم، اعتباراتی از محل منابع شهرستانی و سهم در اختیار نماینده برای آغاز مرحله نخست طرح اجرای این جاده اختصاص یافته است تا با تقسیمبندی مرحلهای، بخشی از مشکلات مردم منطقه جلاله به زیر سازی و بهسازی این مسیر مرتفع شود. عباس رسولی با بیان اینکه برای آسفالت این مسیر، احداث دیوارهای حائل برای جلوگیری از ریزش کوه ضروری است، افزود: تا زمانیکه دیوار حائل و زیرسازی اصولی برای جلوگیری از ریزش کوه در مسیر اجرا نشود احداث نشود، هرگونه هزینه کرد در خصوص زیر سازی و آسفالت این مسیر باعث هدر رفت اعتبارات میشود. رسولی با بیات اینکه همه ساله در ایام بارندگی در فصل زمستان این جاده بر اثر ریزش کوه مدفون و مسدود میشود، اضافه کرد: به همین خاطر مطالبه اصلی مردم این منطقه ، تأمین اعتبار اساسی و اجرای کامل سازههای تثبیتکننده مسیر است.
وی گاز رسانی به روستاهای جلاله از جمله مطالبات چندساله مردم این منطقه عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح گاز رسانی در دهه فجر سال گذشته، چهار روستا از پنج روستای جلاله شبکه توزیع گاز اجرا، علمکها بهطور کامل نصب و ۷۰ مورد از انشعابات نیز در این روستاها اجرا شده است فرماندار دنا ادامه داد: تنها بخش باقیمانده این طرح گاز رسانی در روستاهای منتطقه جلاله، اجرای شبکههای داخلی و درخواست مشترکان جدید است تا ساکنان این روستاها از این نعمت ملی بهرهمند شوند. محمد بهرامی نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد دنا ومارگون در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید با بیان اینکه بخشی از اعتبار این جاده آماده شده است گفت: تلاش میشود با تامین اعتبارات مورد نیاز از محل دیگر منابع بودجه مورد نیاز تکمیل و با انتخاب پیمانکار این جاده به بهره برداری برسد.