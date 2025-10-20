به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در پی انتشار تصاویر اقدام خودجوش مردم دهستان جلاله بخش پاتاوه در احداث جاده دسترسی این روستا در فضای مجازی نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار شهرستان دنا و جمعی از مسئولان شهرستانی به این منطقه سفر کردند.

یکی از اهالی این روستا گفت: مدت چند ساله که جاده دسترسی به دهستان جلاله در فصل زمستان مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است و مردم این منطقه پس از ناامیدی از قول‌های مسئولان خود دست به کار شده و با استفاده بتن سیمان اقدام به بهسازی جاده کردند.

فرماندار شهرستان دنا هم در این بازدید گفت: در پی دستور استاندار و پیگیری جدی نماینده مردم، اعتباراتی از محل منابع شهرستانی و سهم در اختیار نماینده برای آغاز مرحله نخست طرح اجرای این جاده اختصاص یافته است تا با تقسیم‌بندی مرحله‌ای، بخشی از مشکلات مردم منطقه جلاله به زیر سازی و بهسازی این مسیر مرتفع شود.

عباس رسولی با بیان اینکه برای آسفالت این مسیر، احداث دیوار‌های حائل برای جلوگیری از ریزش کوه ضروری است، افزود: تا زمانیکه دیوار حائل و زیرسازی اصولی برای جلوگیری از ریزش کوه در مسیر اجرا نشود احداث نشود، هرگونه هزینه کرد در خصوص زیر سازی و آسفالت این مسیر باعث هدر رفت اعتبارات می‌شود.