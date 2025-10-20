پخش زنده
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با رئیس و معاونان ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر گفت: ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ، ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﯼ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﺒﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﯾﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺳﻌﯿﺪ ﺍﻭﺣﺪﯼ دﺭ این دیدار که در ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر برگزار شد، افزود: ﺩﺭ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪﺩﺭﺳﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺪﻣﺖﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
معاون رئیس جمهور ﺍﺯ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﯾﺎﻭﺭ ﻭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻥ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻮﺩﻩ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮﯼ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎ ﺭﺍﻫﮕﺸﺎ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
معاون رئیس جمهور با ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶﺭﻭﯼ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎﯼ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
اوحدی ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﮔﻔﺖ: ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ، ﺑﺎ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺷﻬﯿﺪ و امور ایثارگران ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮﻭﺍﻗﻌﯽ، ﺷﺄﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﺷﻮﺩ.
معاون رئیس جمهور ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻭ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯼ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﯿﻤﻪ «ﺩﯼ» ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ، ﺭﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ رفع این مشکلات هستیم. ﺑﺎﻧﮏ ﺩﯼ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺯﯾﺎﻥ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺑﻮﺩ، ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ ﺻﻔﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺰﻭ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﺬﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺖ.
مهندس ﺍﻭﺣﺪﯼ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ: ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﺩ شهید و امور ایثارگران ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎﺭ ﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺭﺍ ﺗﺬﮐﺮ ﺩﻫﺪ. ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ، ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪﻣﺖﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻖﺗﺮ ﻭ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺷﻬﯿﺪ و امور ایثارگران ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ۱۲ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺮد و ﻣﻌﺎﻭﻧاﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺷﻬﯿﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻧﺪ.