به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری در نشست بررسی وضعیت کارخانجات بتن آماده، با بیان اینکه ۷۰ درصد نیاز سیمانِ واحد‌های تولید بتن آماده از دو کارخانه بزرگ سیمان داخل استان تامین می‌شود گفت: این سهولت دسترسی به مواد اولیه بسیار افتخارآمیز است ولی ارتقاء کیفیت مواد اولیه بتن با هدف افزایش کیفیت محصول بتن آماده در اولویت بالایی است که به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت ۷۰ واحد صنعتی بتن آماده مجهز در گیلان گفت: رکود ساخت و ساز در کل کشور بازار فروش این محصول استراتژیک را با چالش رو‌به‌رو کرده است که تا زمان بهبود وضعیت، این واحد‌ها نیازمند تسهیلات مناسب و حمایت هستند.

مدیر کل صمت گیلان تامین سوخت تجهیزات و ماشین آلات، هزینه‌های زیاد حمل و نقل و افزایش ترافیک شهری را چالش‌های جدی فعالان این عرصه برشمرد و افزود: قطعاً در خصوص تخصیص سوخت واحد‌ها با شرکت نفت مذاکره خواهد شد و برای توانمندی و افزایش ظرفیت تولید واحد‌های بتنی با حضور مدیران کارخانجات سیمان استان و اداره کل استاندارد جلسه ویژه برگزار خواهد شد.

وی محصولات بتن آماده را مشمول استاندارد اجباری دانست و گفت: حساسیت کیفیت این محصول در کلیه ساخت و ساز‌ها و استحکام طرح‌های عمرانی بسیار مهم است.