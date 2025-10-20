دوچرخه سوار اردبیلی به بیرجند رسید
دوچرخه سوار اردبیلی که در راستای حمایت از مردم مظلوم غزه و لبنان و جبهه مقاومت سفر هفت مرحلهای در کشور با دوچرخه را از آبان ماه سال گذشته آغاز کرده بود، به بیرجند رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
وی در گفتوگو با خبرگار صدا و سیما گفت: در مرحلهی ششم با شعار " مهدیه دخترِ ایران و حقوق ضد بشر غربی"، در راستای حمایت از مهدیه اسفندیاری بانوی ایرانی زندانی در فرانسه رکابزنی خود را از مشهد مقدس آغاز و در مسیر خود به سمت زاهدان امروز وارد بیرجند شدم.
حافظ صادقی افزود: قصد دارم مرحلهی هفتم سفر خود را از اصفهان آغاز و در سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی در کرمان به پایان برسانم.
وی اولین مرحله از سفر خود را از مشهد مقدس به سمت اردبیل با شعار زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید سید حسن نصرالله آغاز کرده بود و در مرحلهی دوم از محل یادمان شهدای شلمچه به سمت بندر عباس با شعار خلیج همیشه فارس ایرانی و جزایر سه گانهی ایرانی، مرحله سوم را از اردبیل به خرمشهر با شعار انا علی العهد، مقاومت زنده است و باید زنده بماند به همراه شرکت در مراسم سالروز آزادی خرمشهر، مرحله چهارم را از اردبیل به سمت مرز مهران با شعار انا علی العهد تا آخر ایستادهایم و بیچاره خواهید شد و به همراه شرکت در مراسم اربعین حسینی و مرحلهی پنجم از زنجان به سمت شیراز با شعار انا علی العهد، تا پای جان برای ایرانِ امام رضا را رکاب زنی کرده بود.