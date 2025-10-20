پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: کشت دانه روغنی کلزا در ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی آبی و دیم این شهرستان انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده با اشاره به آغاز برنامهریزی و اجرای عملیات کشت دانه روغنی کلزا در دزفول، اظهار کرد: این برنامه با هدف تحقق اهداف ملی در تولید روغن داخلی و افزایش بهرهوری کشاورزی با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: این اقدام در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به واردات محصولات استراتژیک کشاورزی صورت میگیرد.
قمرزاده بیان داشت: شهرستان دزفول با توجه به اقلیم مناسب، خاک حاصلخیز و دسترسی به منابع آبی پایدار (اگرچه با چالشهای مربوط به مدیریت منابع آب روبروست)، یکی از قطبهای اصلی تولید محصولات کشاورزی در استان خوزستان محسوب میشود.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول اضافه کرد: کشت کلزا به عنوان یک محصول تناوبی کلیدی در الگوی کشت منطقه، مزایای متعددی از جمله بهبود ساختار خاک، کاهش آفات و بیماریهای غلات اصلی مانند گندم و جو، و مهمتر از همه، تأمین مواد اولیه برای صنعت روغنکشی داخلی را به همراه دارد.
وی میگوید: با توجه به اهمیت استراتژیک کلزا در تأمین امنیت غذایی و روغن خوراکی، برنامهریزی دقیقی برای کشت این محصول در اراضی مستعد شهرستان صورت گرفته است.
قمرزاده تصریح کرد: بر اساس این برنامه، بیش از ۷۵۰۰ هکتار از اراضی آبی و حدود ۳۰۰۰ هکتار از اراضی دیم شهرستان دزفول به کشت کلزا اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای اجرای موفقیتآمیز این برنامه، تأمین به موقع و کافی نهادههای مورد نیاز کشاورزان است ادامه داد: توزیع بذر مورد نیاز کشاورزان و همچنین تأمین کود لازم برای پوشش کامل این سطح زیر کشت، در مراحل اجرایی قرار دارد و تلاش ما این است که کشاورزان در زمان مناسب کشت، با کمترین دغدغه در خصوص نهادههای اصلی، کار خود را آغاز کنند.
قمرزاده اظهار داشت:از کلیه کشاورزان متقاضی کشت کلزا تقاضا میشود که برای دریافت سهمیههای بذر و کود خود به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند تا عملیات کشت طبق برنامه زمانبندیشده به بهترین نحو ممکن پیش برود.
وی افزود: این سطح کشت وسیع نشاندهنده عزم کشاورزان دزفولی برای مشارکت در طرحهای توسعه کشاورزی است