مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: نخستین جشنواره اسباب بازی که در ارومیه برگزار میشود به آگاهی کودکان و نوجوانان و خانوادهها از یک جشنواره مستقل در حوزه بازی کمک میکند.
آقای حامد علامتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به این که پیش از این جشنواره اسباب بازی همه ساله تنها در تهران برگزار میشد گفت: این جشنواره از ۲۸ مهر تا ۲ آبان در محل دائمی نمایشگاههای پارک جنگلی ارومیه برگزار میشود تا جنبه استانی در فعالیتهای فرهنگی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اهمیت بازی و اسباببازی در تربیت کودکان و نوجوانان گفت: هدف از برگزاری این رویداد، افزایش آگاهی خانوادهها نسبت به نقش بازی در رشد هوش و مهارتهای اجتماعی کودکان و حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد شور و نشاط بین کودکان و نوجوانان است.
مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: در کنار نمایش اسباببازیهای ایرانی و تایید شده توسط شورای نظارت، برنامههای جانبی متنوعی مانند ساخت عروسک کاغذی، موزه عروسکها، بازیهای رومیزی، نمایشگاه کتاب کانون، خانه سفال و هنر و نشستهای آموزشی ویژه والدین برگزار خواهد شد.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تاکید بر عدالت فرهنگی در حوزه بازی و اسباب بازی در بُعد ملی گفت: به تدریج جشنواره استانی بازی و اسباببازی در سراسر استانهای کشور نیز برگزار خواهد شد.
بازی سازان و تولید کنندگان اسباب بازی در هفته گذشته که ویژه برنامههای متنوعی به عنوان هفته ملی کودک، برگزار شد، وسایل سرگرمی متنوعی تولید کردند که از آن جمله به تولید بازی رومیزی در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان اشاره کرد.