اهورا بویری، غلامرضا فرخی و فردین هدایتی فرنگی‌کار وزن‌های ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشورمان با پیروزی مقابل حریفان به مرحله یک چهارم نهایی پیکار‌های قهرمانی جهان صعود کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیکار‌های کشتی فرنگی کمتر از ۲۳ سال قهرمانی جهان از امروز (دوشنبه) در شهر «نوی ساد» کشور صربستان آغاز و تا روز پنجشنبه اول آبان ادامه خواهد داشت.

امروز و در روز نخست این پیکار‌ها مسابقات مقدماتی چهار وزن ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ برگزار خواهد شد.



در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب ضیا باباشوف از جمهوری آذربایجان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری در دور نخست با نتیجه ۱۴ بر ۴ روکاس سپیوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۵ یلدوس کاملوف از قزاقستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با دونیورخون نکیبوف از ازبکستان پیکار می‌کند.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر لاچین والیف از آذربایجان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۱ مرادجان علیمجانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با لئون ریوالتا از ایتالیا کشتی می‌گیرد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردین هدایتی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر صبا چیلاشویلی از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. هدایتی در این مرحله به مصاف برنده کشتی گیران قرقیزستان و یونان می‌رود.