سرمربی تیم فولاد مبارکه سپاهان ایران: برد اخیر ما در لیگ برتر از لحاظ روحی ما را ارتقا داد و از این لحاظ برای دیدار با تیم آخال ترکمنستان شرایط مطلوبی داریم.

به دنبال نمایش مالکانه و کسب نتیجه هستیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محرم نوید کیا در نشست خبری پیش از رقابت فولاد مبارکه سپاهان ایران و آخال ترکمنستان گفت: اگرچه در لیگ برتر امسال بدترین آغاز را نسبت به فصل‌های گذشته داشته‌ایم، اما سعی ما تداوم روند رو به جلوی اخیر است.

وی گفت: بازی خیلی مهم داریم پس از حذف تیم هندی وضعیت جدول پیچیده پیچیده شده است.

وی اضافه کرد: سعی می‌کنیم روند خوب خود را تکرار کنیم، برای آخال احترام قائلیم، آنان دیدار خود در هند را برده بودند، اما در خانه باخته بودند.

نوید کیا افزود: ما به دنبال نمایش مالکانه و کسب نتیجه هستیم، خط حمله ما کمتر گل زدند و اگر ادامه دار باشد ممکن است ما را اذیت کند، اما به مرور زمان بهبود خواهد یافت.

وی گفت: در خط حمله بخاطر آسیب دیدگی‌های تغییراتی حاصل کردیم اگرچه خلق موقعیت داشتیم، اما به گل منجر نشد.

سرمربی سپاهان ایران افزود: در مسابقات گذشته شانس گل داشتیم ولی توپ‌ها به دروازه حریفان نرسید.

نوید کیا گفت: به نظر می‌رسد تیم آخال برای بازی تدافعی و کسب مساوی به ایران نیامده است، اگرچه ممکن بازی دفاعی از سوی آنان اتفاق بیافتد، اما ما از لایه‌های دفاعی عبور می‌کنیم.

دیدار تیم‌های آخال ترکمنستان و سپاهان ایران ساعت ۱۷:۱۵ سه شنبه ۲۹ مهر به میزبانی آخال در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار می‌شود.