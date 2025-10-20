افشای جزئیات سفر رئیس جریان حاکم بر دمشق به مسکو و دیدار با رئیس جمهور روسیه. منابع خبری می‌گویند جولانی در دیدار با ولادیمیر پوتین، موضوع استقرار نیرو‌های نظامی روسیه در جنوب سوریه را به‌عنوان تضمینی برای جلوگیری از پیشروی‌های رژیم صهیونیستی مطرح کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما افشای جزئیات سفر رئیس جریان حاکم بر دمشق به مسکو و دیدار با رئیس جمهور روسیه. منابع خبری می‌گویند جولانی در دیدار با ولادیمیر پوتین، موضوع استقرار نیرو‌های نظامی روسیه در جنوب سوریه را به‌عنوان تضمینی برای جلوگیری از پیشروی‌های رژیم صهیونیستی مطرح کرد.