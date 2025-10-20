بازیکن تیم فولاد مبارکه سپاهان ایران گفت: برای دیدار با تیم آخال ترکمنستان آماده‌ایم و به دنبال صدرنشینی در جدول هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امید نورافکن روز دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های سپاهان ایران و آخال ترکمنستان افزود:، اما اگر تیم دوم هم بشویم باید تفاضل گل مناسبی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: مساله مهم برای ما بازی فردا و همچنین ۱۳ آبان است، زیرا این ٢ دیدار تکلیف صعود از گروه را مشخص می‌کند.

بازیکن سپاهان ادامه داد: باید نتیجه خوبی کسب کنیم، بازی در نقش جهان و ورزشگاه خانگی و در مقابل هوادارنمان هم به کمک می‌کند و هم به نوعی تحت فشار هستیم.

سپاهان ایران و آخال ترکمنستان در چهارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۵، روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه نقش‌جهان به مصاف هم می‌روند.