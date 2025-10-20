تیم فوتبال پرسپولیس، تمرین امروز را به مدت ۶۰ دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرخپوشان پایتخت طبق برنامه کادر فنی امروز به مدت ۶۰ دقیقه در دو گروه و در زمین چمن و سالن بدنسازی به تمرین پرداختند.

بازیکنان اصلی در دیدار هفته گذشته، در سالن بدنسازی حضور یافتند و به ریکاوری و زدن وزنه پرداختند.

سایر بازیکنان نیز در زمین چمن حضور یافتند و تمرینات متنوعی شامل؛ گرم کردن، حفظ توپ و فوتبال در زمین کوچک را در دستور کار داشتند و در انتها نیز در سالن بدنسازی حضور یافتند و وزنه زدند.