سرمربی تیم فوتبال آخال ترکمنستان گفت: فقط به دنبال اینکه نمایندهای از کشورمان در آسیا باشیم نیستیم و ارتقا در فوتبال این قاره را دنبال میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛عزیز انامحمدف روز دوشنبه در نشست خبری پیش از مسابقه تیمهای فولاد مبارکه سپاهان ایران و آخال ترکمنستان گفت: درباره تاکتیک مان الان نمیتوانم صحبت کنم و فردا پس از دیدار وضعیت ما را خواهید دید.
وی افزود: سلام به برادرانمان در ایران؛ ما خیلی خوشحالیم که در اصفهان هستیم و در این شهر مهمانیم.
سرمربی آخال افزود: از لحاظ تاکتیکی و تکنیکی آمادهایم و تمام تلاش ما کسب بهترین نتیجه است.
انامحمدف اضافه کرد: تیم ما با تمام قوا مقابل سپاهان به میدان خواهد رفت.
بازیکن تیم آخال ترکمنستان نیز در این نشست خبری گفت: سپاهان ملی پوشهای زیادی دارد و بازیکنان پرتغالی و گرجستانی نیز برای سپاهان بازی میکنند، اما ما برای رویارویی با آنان انگیزه داریم و آمادهایم.
المان تقیف ادامه داد: سپاهان نسبت به ما بازیکنان گران تری دارد و از لحاظ ترانسفرمارکت از ما بالاترند.
وی تصریح کرد: به سه امتیاز میاندیشیم و به نفرات مستعد و جوان خود اعتماد داریم.
سپاهان ایران و آخال ترکمنستان در چهارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۵، روز سهشنبه ۲۹ مهر ماه از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه نقشجهان به مصاف هم میروند.