به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، استاندار در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به بازخورد خوب نمایشگاه فرصت‌های تجاری ایران و افغانستان در سطح کشور گفت: این مهم با همدلی همه دستگاه‌ها انجام شده است.

هاشمی با اشاره به رویداد ایران جان، المپیاد ورزشی بسکتبال و همایش لوت در مهر و آبان گفت: برگزاری این رویداد‌ها فرصتی برای بهتر شناخته شدن خراسان جنوبی است.

وی با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود گفت: چرخه تولید همواره باید درجریان باشد، اما لزوم توجه به قانون از سوی مدیران واحد‌های تولیدی هم باید مدنظر قرار گیرد و تلاش ما بر این است تا واحدی تعطیل نشود، اما واحد‌هایی که حدود قانون را رعایت نمی‌کنند روشن است که فعالیت‌شان متوقف می‌شود.

هاشمی با اشاره به گزارش‌های پی در پی از بازار گفت: مدیران بازار را دریابند چرا که قریب به اتفاق نگرانی‌ها از بازار است و همه مدیران موظفند خود نقش بازرس را داشته باشند.

استاندار در ادامه به تامین کالا‌های ضروری اشاره کرد و گفت: تامین کالا فقط برای مرکز استان نیست بلکه باید این موضوع برای همه استان مدنظر متولیان قرار گیرد.

پیگیری و رفع مشکل نهاده دامی موضوع دیگری بود که از سوی دامداران شنیده شده بود و در این ستاد مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار با بیان اینکه در دوماه اخیر ۶ هزار تن جو وارد استان شده گفت: با توجه به نزدیکی فصل سرما برای تامین خوراک دام باید توجه ویژه به این موضوع شود.

وی همچنین به اخلاق مدیران اشاره کرد و گفت: گزارش‌هایی مبنی بر رفتار نامناسب از سوی برخی مدیران به دست ما رسیده و رسیدگی کرده‌ایم و مدیران موظفند با روی خوش و صبوری با ارباب رجوع مواجه شوند.