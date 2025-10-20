پدر شهیدان لاوی پس از تحمل رنج و فراق شهیدانش به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مراسم بزرگداشت یوسفعلی لاوی، پدر شهیدان حیدر و محمد لاوی، روز پنجشنبه اول آبان ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ بر سر مزار آن بزرگوار در گلزار شهدای روستای پیله وران برگزار می‌گردد.

شهید محمد لاوی بیستم اردیبهشت ۱۳۴۵، درروستای پیله وران از توابع شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. وی به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و سرانجام دهم مرداد ۱۳۶۲، در خاک عراق بر اثر اصابت ترکش شهید شد.

مزار او در گلستان شهدای اصفهان واقع است.

شهید حیدر لاوی سوم تیر ۱۳۴۷ چشم‌به جهان گشود. آهنگر و جوشکار بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت.

بیست و هشتم بهمن ۱۳۶۴، در شرق بصره عراق بر اثر اصابت ترکش به سر شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.