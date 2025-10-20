به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رضا انصاری امروز در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی اشترینان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته یک هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور احیا و ۲۶۰۰ واحد صنعتی جدید احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۷ همت در حوزه زیر ساخت‌های شهرک‌های صنعتی کشور هزینه شده است افزود: هم اکنون ۱۲ درصد واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور تعطیل هستند این رقم در لرستان ۳۰ درصد بود که با تلاش فراوان هم‌اکنون به زیر ۲۰ درصد رسیده است.

معاون وزیر و‌ مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به تأمین برق واحدهای صنعتی با استفاده از انرژی خورشیدی گفت: تولید ۱۲۰۰ مگاوات برق از انرژی خورشیدی در واحدهای صنعتی شهرک‌ها در دستور کار است که هم‌اکنون تولید ۱۲۰ مگاوات به بهره‌برداری رسیده است.

انصاری افزود: در سال‌های آینده برنامه‌ریزی برای تأمین ۲ هزار مگاوات برق از انرژی خورشیدی در شهرک‌های صنعتی انجام شده است، تلاش می‌کنیم ۵۰ درصد برق مصرفی شهرک‌های صنعتی از انرژی خورشیدی تأمین شود.