مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌ شرقی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، یک هزار و ۱۴۰ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال به ارزش حدود ۱۴۴ میلیارد ریال در این استان کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صمد حضرتی افزود: ۱۵۷ پرونده برای ماینر‌های قاچاق کشف شده در شعبه‌های بدوی ویژه جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده و رسیدگی به این پرونده‌ها در جریان است.

وی اظهار کرد: تاکنون ۱۲۸ پرونده شامل یک هزار و ۱۷۱ دستگاه ماینر قاچاق کشف شده در سال جاری و مانده از سال قبل به ارزش بیش از ۱۴۵ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال رسیدگی و مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌ شرقی گفت: رسیدگی به ۵۲ پرونده قاچاق به تعداد ۴۰۹ دستگاه ماینر به ارزش بیش از ۲۳ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال نیز در شعبه‌های بدوی ویژه جرائم قاچاق کالا و ارز در حال رسیدگی است.

حضرتی ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده ها، شعبه‌های بدوی برای ۱۱۲ پرونده قاچاق دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۱۳۱ میلیارد و ۹۲۸ میلیون ریال، حکم تخلف و برای ۱۴ پرونده به ارزش ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، حکم برائت صادر کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ماینر‌های قاچاق از سوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی در استان، کشف و پرونده آن‌ها به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال شده است یادآوری کرد: در زمان کنونی برای پنج پرونده قاچاق، جزای نقدی به ارزش بیش از ۵۱ میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال صادر شده است.