۱۱ طرح ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی در شهرستان آباده به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون فضا و تجهیزات ورزشی دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: در هفته تربیت بدنی و در کشور ۴۸۴ فضای ورزشی مورد بهره برداری قرار گرفت که ۱۱ زمین چمن مصنوعی و کلاس تربیت بدنی در مدارس شهرستان آباده نیز از جمله این طرحها است.
محمدزاده افزود: در هفته تربیت بدنی بیش از ۴۰ طرح در استان فارس نیز به بهرهبرداری میرسد.
خلیفه مدیر آموزش و پرورش آباده نیز افزود: این طرح در شهرهای آباده، ایزدخواست و سورمق با صرف بیش از ۵۸ میلیارد ریال و با کمکهای مردمی و وزارت آموزش و پرورش به بهره برداری رسید.