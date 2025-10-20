به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون فضا و تجهیزات ورزشی دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: در هفته تربیت بدنی و در کشور ۴۸۴ فضای ورزشی مورد بهره برداری قرار گرفت که ۱۱ زمین چمن مصنوعی و کلاس تربیت بدنی در مدارس شهرستان آباده نیز از جمله این طرح‌ها است.

محمدزاده افزود: در هفته تربیت بدنی بیش از ۴۰ طرح در استان فارس نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

خلیفه مدیر آموزش و پرورش آباده نیز افزود: این طرح در شهر‌های آباده، ایزدخواست و سورمق با صرف بیش از ۵۸ میلیارد ریال و با کمک‌های مردمی و وزارت آموزش و پرورش به بهره برداری رسید.