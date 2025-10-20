پخش زنده
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز در خصوص درگذشت دانشآموز شیرازی گفت: بر اساس شواهد اولیه و اظهارات پدر دانشآموز، این دانشآموز در منزل جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجید احمدی در خصوص خبر منتشر شده در رسانهها در مورد جان باختن یک نوجوان یکی از مجتمعهای آموزشی این ناحیه ضمن اظهار تأسف از درگذشت این دانشآموز اظهار کرد: پس از اطلاع از این حادثه بلافاصله تیمی از کارشناسان این اداره در خصوص این حادثه تشکیل شد.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز گفت: بر اساس شواهد اولیه و اظهارات پدر دانشآموز، نوجوان، در منزل جان خود را از دست داد.
احمدی درباره مطالب منتشر شده در مورد نحوه رفتار معاون این آموزشگاه هم گفت: هیچ شواهدی دال بر بروز تنبیه بدنی توسط معاون مدرسه مشاهده نشده و فیلم دوربین مدار بسته مدرسه نیز بر این موضوع صحه میگذارد.
وی گفت: پدر دانشآموز معتقد است تلفن معاون مدرسه به من زمیدر تماس تلفنی از پدر دانشآموز خواستم روز بعد برای گفتوگو در مورد نحوه رفتار فرزندتان به مدرسه بیایید.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز گفت:، چون در زمینه ابعاد این حادثه ابهام وجود دارد و خانواده در حال پیگیری قضایی این حادثه هستند ما نیز منتظر اعلام نظر این مراجع ذیصلاح هستیم.