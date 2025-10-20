پخش زنده
پرتودهی محصولات کشاورزی و مواد غذایی با رویکرد افزایش انبارمانی در ملایر در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پرتودهی محصولات کشاورزی و مواد غذایی یکی از مهمترین اهدافی است که سازمان انرژی اتمی کشور در دولت چهاردهم در دستور کار ویژه قرار داده است و تلاش دارد تعداد سامانههای پرتودهی در کشور را در چارچوب سند راهبردی آمایش سرزمینی توسعه سامانههای پرتودهی افزایش دهد.
پرتودهی محصولات کشاورزی بار میکروبی آنها را نابود میکند و به این ترتیب زمینه فساد محصول نیز از بین میرود.
یکی از بزرگترین مشکلات در بخش کشاورزی، هدر رفتن بخشی از محصول به دلیل آفات و یا شرایط نگهداری است.
با پرتو دهی این محصولات مدت زمان ماندگاری و انبار مانی آنها افزایش مییابد و ضایعات در این بخش تا حد چشمگیری کمتر میشود.