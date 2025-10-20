پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: از امروز تا دو روز آینده هوای استان صاف همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان قم از امروز ۲۸/۰۷/۱۴۰۴ تا روز چارشنبه ۳۰/۰۷/۱۴۰۴ ه شرح زیر پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: از امروز تا چهارشنبه در برخی ساعات آسمان صاف تا نیمه ابری، در برخی ساعات با وزش باد و غبار محلی خواهیم داشت.
وی افزود: دمای هوا در روزهای آینده تا سه درجه افزایش خواهد یافت.