به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان قم از امروز ۲۸/۰۷/۱۴۰۴ تا روز چارشنبه ۳۰/۰۷/۱۴۰۴ ه شرح زیر پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از امروز تا چهارشنبه در برخی ساعات آسمان صاف تا نیمه ابری، در برخی ساعات با وزش باد و غبار محلی خواهیم داشت.

وی افزود: دمای هوا در روز‌های آینده تا سه درجه افزایش خواهد یافت.