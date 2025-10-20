به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم گرامیداشت روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تجلیل از برگزیدگان جامعه پرستاری استان امروز در ساری برگزار شد.

دکتر صادق رضایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این آیین با قدردانی از خدمات پرستاران استان گفت: کارگروهی برای بهبود بخشیدن به نظام پرداخت پرستاران ایجاد شده و پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای پرستاری از طریق وزارت بهداشت با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم افزایش دوره‌های مهارت پرستاری افزود: ارتقای دوره‌های مهارتی موجب کاهش فشار کاری کادر پرستاری و افزایش کیفیت خدمات‌دهی به بیماران خواهد شد.

رضایی ادامه داد: به منظور آموزش های مهارتی و نظام مند برای تقویت کادر پرستاری، دانشکده های پرستاری استان هم مکلف شدند برای دانشجویان این رشته دوره های مهارتی برگزار کنند.

وی با تاکید بر اینکه نظام پرداخت برای پرستاران مناطق دوردست به صورت ویژه دیده شد، گفت: درصدد هستیم با استفاده از اعتبارات یک تا ۵ درصد که در اختیار داریم نظام پرداخت پرستاران نقاط دور دست را اصلاح کنیم.

دکتر آزاده ناظری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: ۲۱ پرستار جامعه دانشگاهی و ۳۴ پرستار از نظام پرستاری استان امسال با عنوان پرستاران نمونه کشوری انتخاب و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای گرامیداشت مراسم روز پرستار معرفی شدند.

خانم علیزاده، مدیر گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در این مراسم با بیان اینکه کادر پرستاری استان ۶۴۳۲ نفر را شامل می‌شود، گفت: تلاش می‌شود با جذب نیروهای کمک پرستار، مقداری از کمبود کادر پرستاری استان جبران شود.

در مراسم امروز از ۲۵۰ پرستار نمونه استان از همه بیمارستان های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی قدردانی شد.