مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در مراسم استقبال از قهرمان جهان گفت: توسعه اجتماعی و اقتصادی در گرو حمایت از ورزش کارگری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در مراسم استقبال از میلاد فرهادی، قهرمان رقابت‌های جهانی دوومیدانی کارگران، با تبریک این موفقیت بزرگ، از ورزش کارگری به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در توسعه اجتماعی و اقتصادی یاد کرد.

برهان صلواتی با اشاره به ظرفیت بالای جوانان کردستانی اظهار داشت: ورزش کارگری، نیروی محرک پویایی جامعه کار و تولید است و استان کردستان سرشار از استعداد‌های ناب است و کسب این مدال‌ها نشان‌دهنده تلاش و توانمندی جوانان ماست.

صلواتی همچنین از بهره‌برداری کامل مجموعه ورزشی کارگران سنندج در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: تمام توان خود را به‌کار گرفته‌ایم تا این مجموعه هرچه زودتر آماده بهره‌برداری شود و در خدمت استعداد‌های جوان و ورزشکاران کارگری قرار گیرد.

در ادامه این مراسم، کیوان تیشه‌گران، سرپرست هیات ورزش کارگری استان کردستان، با تأکید بر نقش انجمن‌های تخصصی گفت: با شکل‌گیری رسمی انجمن‌های زیرمجموعه هیات و برنامه‌ریزی هدفمند، شاهد رشد چشمگیر ورزش کارگری در استان خواهیم بود.

میلاد فرهادی نیز با تشریح روند برگزاری مسابقات جهانی در امارات، از مسئولان برای حمایت‌های انجام‌شده تشکر کرد و افزود:امیدوارم با تداوم این حمایت‌ها و همکاری ورزشکاران و مربیان دیگر، بتوانیم در رقابت‌های بین‌المللی آینده نیز افتخارات بیشتری برای کشور کسب کنیم.

میلاد فرهادی، ورزشکار اهل دهگلان و ساکن سنندج، هفته گذشته در مسابقات جهانی دوومیدانی کارگران (توسعه شرکت‌های جهان) که در کشور امارات برگزار شد، موفق به کسب یک مدال طلا در ماده ۱۵۰۰ متر انفرادی و یک مدال نقره در ماده امدادی تیمی شد.

شایان ذکر است که وی تنها دارنده مدال طلای تیم ملی کارگران ایران در این دوره از مسابقات بوده است.