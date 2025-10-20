پخش زنده
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: آموزش، مهارت و توانمندسازی جوانان مورد توجه ویژه رئیسجمهور و دولت چهاردهم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آیین اختتامیه بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت در سالن اجلاس اصفهان، با قدردانی از جوانان شرکتکننده، بهویژه دختران، این رویداد را «جشن ملی رشد و خلاقیت» خواند و تأکید کرد: ایران به وجود تکتک شما افتخار میکند و همه تلاش دولت رفع موانع شکوفایی شماست.
زهرا بهروز آذر با بیان اینکه این رویداد یک «جشن ملی» برای رشد و شکوفایی جوانان است افزود: برای پیشرفت کشور به دو بال زنان و مردان نیاز داریم و این حرفی برای امروز نیست، بلکه ریشه در فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی ما دارد.
معاون امور زنان و خانواده با تقدیر از برگزارکنندگان مسابقات، بهویژه رئیس سازمان فنی و حرفهای و استاندار اصفهان، افزود: این برنامه با استانداردهای بینالمللی طراحی و اجرا شده و تجربهای ارزشمند برای جوانان ایرانی فراهم کرده است.
وی در ادامه با تقسیمبندی زندگی به سه بخش «خود»، «خانواده» و «کار»، بر لزوم توسعه مهارتهای بنیادی از جمله کار گروهی، حل مسئله، تفکر نقادانه، خلاقیت و مهارتهای ارتباطی در کنار مهارتهای فنی تأکید کرد و گفت: این مهارتها کلید ورود شما به دنیای جدید است و شما را از یک مجری به یک خالق ارزش تبدیل میکند.
بهروزآذر خطاب به شرکتکنندگان گفت: توجه ویژه به مساله آموزش، مهارت و توانمندسازی جوانان برای شخص رئیس جمهور مهم و اقدامات عملی برای این موضوع در دولت چهاردهم به عرصه عمل آورده شده است.
استاندار اصفهان هم در آیین اختتامیه بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران با تقدیر از تمامی جوانان شرکتکننده، خانوادههای آنان، مربیان، حامیان و مدیران استانی و شهرستانی گفت: میزبانی این مسابقات به مدت چهار سال در اصفهان تداوم خواهد یافت و آماده میزبانی از مرحله جهانی آن نیز هستیم.
مهدی جمالینژاد “اقتدار” را شاخص اصلی سنجش قدرت کشورها دانست و افزود: برای تحقق و تثبیت اقتدار، سه قدرت ضروری است و قدرت خدادادی (منابع طبیعی)، قدرت اقتصادی (فناوریهای پیشرفته) و سومین و مهمترین آن، قدرت گفتمانی است.
استاندار اصفهان گفت: این قدرت گفتمانی، همان باور به خود، توکل بر خدا، اعتماد به مردم و ایستادن روی پای خود است و برگزاری چنین مسابقاتی، تثبیتکننده همین گفتمان است.
مراسم اختتامیه بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور معاون رئیس جمهور در سالن همایشهای بینالمللی اصفهان برگزار شد و نفرات برتر در ۳۸ رشته فنی و حرفهای معرفی شدند.
در پایان این مراسم از تمبر یادبود بیست و دومین دوره مسابقات رونمایی شد.
همچنین در حاشیه این مراسم از گواهینامههای جدید سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور رونمایی شد.
بیست و دومین دوره مسابقههای ملی مهارت از روز ۲۴ مهر با حضور رییس جمهور و هیات همراه در اصفهان آغاز به کار کرد و ۷۰۰ شرکتکننده و ۶۰۰ کارشناس از تمام استانهای کشور در این رقابتها حضور داشتند.
مسابقههای ملی مهارت با ایجاد شور و نشاط و تحریک اشتیاق جوانان، الهامبخش مهارت آموزی و زمینهساز تربیت انسانهای توانمند و توسعهنگر است که در کشور ما سابقه ۴۵ ساله دارد.