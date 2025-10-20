به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره صمت شهرستان بیضا گفت: به منظور رفاه حال مردم، حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، محصولات، تولیدات، صنایع دستی مبلمان و سرویس خواب در شهر بیضا برپا شد.

عبدالله خلیلی افزود: این نمایشگاه در محل مرکز خرید گندم شرکت تعاونی روستایی در مرکز شهرستان بیضا و با شرکت بیش از ۷۰ غرفه از استان‌های مختلف کشور برپا شده و تا پایان مهر ، بازدید و خرید از آن برای عموم مردم آزاد است.

رئیس اداره صمت شهرستان بیضا بیان کرد: در این نمایشگاه علاوه بر تولید کنندگان و بازاریان بومی، فعالانی هم از اصفهان، قم، آذربایجان‌های شرقی، غربی، چهارمحال بختیاری، سنندج شرکت کرده‌اند و تمام کالا، اجناس و خدمات این نمایشگاه با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم ارائه می‌شود.