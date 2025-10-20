به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گاز رسانی گاز مناطقی از شهر مادوان، شامل مادوان پایین خیابان دنا و بشار و فرعی‌های منشعب در شهرستان بویراحمد فردا سه شنبه ۲۹ مهر از ساعت ۸:۰۰ صبح به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع می شود.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مامورین این شرکت از دستکاری سیستم‌های خود خودداری فرمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۱۹۴ تماس حاصل بگیرند.