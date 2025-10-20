پخش زنده
در مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه، اسامی برترین شرکتکنندگان در بخش نغماتی (آوایی) آقایان اعلام شد. این مراسم امروز، ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴، در جریان آیین پایانی این بخش برگزار گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس اعلام نتایج، نفرات برتر در رشتههای دعاخوانی، اذان و همخوانی قرآن کریم به شرح زیر است:
نفرات برتر رشته دعاخوانی:
نفرات برتر رشته اذان:
نفرات برتر رشته همخوانی قرآن کریم و همسرایی:
یادآور میشود، رقابتهای بخش آوایی این دوره در رشتههای قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ، هم در بخش آقایان و هم بانوان (بالای ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال) تا تاریخ ۵ آبان ماه به میزبانی استان کردستان و شهر سنندج ادامه خواهد یافت.