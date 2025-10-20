در مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه، اسامی برترین شرکت‌کنندگان در بخش نغماتی (آوایی) آقایان اعلام شد. این مراسم امروز، ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴، در جریان آیین پایانی این بخش برگزار گردید.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس اعلام نتایج، نفرات برتر در رشته‌های دعاخوانی، اذان و همخوانی قرآن کریم به شرح زیر است:

نفرات برتر رشته دعاخوانی:

نفر اول: شهاب امانت‌چی (استان قم)

نفرات برتر رشته اذان:

نفر اول: مصطفی محمدپور (استان مازندران)

نفرات برتر رشته همخوانی قرآن کریم و همسرایی:

نفر اول: گروه المختار (استان خوزستان)

یادآور می‌شود، رقابت‌های بخش آوایی این دوره در رشته‌های قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ، هم در بخش آقایان و هم بانوان (بالای ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال) تا تاریخ ۵ آبان ماه به میزبانی استان کردستان و شهر سنندج ادامه خواهد یافت.