به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سومین دوره‌ای تخصصی برای مهارت‌آموزی سربازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برگزار شد.

جانشین فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران شیراز گفت: این دوره از مسابقات با هدف ارتقای سطح توانمندی‌های فنی و تخصصی سربازان و آماده‌سازی آنان برای خدمتی مؤثر و کارآمد در یگان‌های مختلف نیروی هوایی برگزار شد.

امیر صالحی افزود: در این مسابقات حدود ۶۰ سرباز منتخب پایگاه‌های هوایی کشور در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز در ۲۰ رشته با هم رقابت کردند.

وی گفت: هدف اصلی از اجرای چنین مسابقاتی تبدیل دوران خدمت سربازی از یک فرآیند معمول به فرصتی برای یادگیری مهارت‌های کاربردی و ارزشمند است.

امیر جواد صالحی افزود: بیست نفر از منتخبان به مسابقات ملی مهارت ارتش جمهوری اسلامی ایران که در تهران برگزار می‌شود اعزام می‌شوند.