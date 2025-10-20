پخش زنده
ورزشکاران خوزستانی در یک هفته سپری شده از المپیاد استعدادهای برتر ایران تاکنون موفق به کسب دو نشان طلا، چهار گردن آویز نقره و یک مدال برنز شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ایران از ۲۱ مهر آغاز شده است که ۳۰۲ ورزشکار، مربی و سرپرست از خوزستان در ۳۱ رشته ورزشی بخش پسران و ۲۳۰ ورزشکار، مربی و سرپرست در قالب ۲۵ رشته ورزشی در بخش دختران در این رویداد حضور خواهند داشت.
تاکنون نیز در مسابقات گلف پسران محمدامین براتی با ۲۷ ضربه و طاها براتی با ۲۹ ضربه از استان خوزستان به مدال طلا و نقره این رقابتها دست پیدا کردهاند و در بخش تیمی نیز خوزستان قهرمان شد.
همچنین تیم دو نفره (مای موی) فاطمه یارویسی و ستایش خالدی برای استان خوزستان در مسابقات موی تای المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور موفق به کسب مدال نقره شد. فاطمه یارویسی موی تای کار خوزستانی نیز در سیستم وای کرو صاحب مدال نقره شده بود.
در دو و میدانی نیز مائده شهپری به مدال نقره دست پیدا کرد و رخشان موسوی صاحب مدال برنز شد.
خوزستان که در دوره ششم این المپیاد در رده چهاردهم ایستاده بود، در المپیاد امسال امیدوار است با جهشی خوب، حداقل در بین پنج استان برتر قرار بگیرد.