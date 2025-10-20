پخش زنده
امروز: -
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور گفت: مرکز نوآوری صنایع غذایی تبریز ظرفیت و توان انجام پژوهشهای نوین و کاربردی را در سطح ملی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدعلی ابراهیمی در مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی تبریز افزود: این پژوهشکده دارای ظرفیتهای جهانی و زیرساختهای کمنظیر است و ظرفیت آن را دارد که بهعنوان یک مرجع علمی و قطب تخصصی در کشور شناخته شود.
وی افزود: آزمایشگاهها و امکانات بسیار خوبی در پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی وجود دارد و دستاوردهای علمی آن در سطح جهانی نیز قابل توجه است. به تازگی چند پژوهشگر از کشور ونزوئلا برای آموزشهای تخصصی به این مرکز ارجاع داده شدند که از دورههای آموزشی ارائه شده رضایت کامل داشتند.
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور با اشاره به تغییر مدیریت در پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی اظهار کرد: بزرگترین خدمت به یک مدیر، آن است که فردی توانمند و کاربلد جایگزین او شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی نیز در این مراسم گفت: پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی از بازوان علمی و فناوری بخش کشاورزی است و نقش مؤثری در ارتقای بهرهوری و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
شهرام شفیعی افزود: به رغم همه محدودیتها و پیامدهای ناشی از خشکسالیهای متوالی و کاهش سطح آب دریاچه ارومیه،که محدودیتهای جدی برای کشاورزان ایجاد کرده است، بخش کشاورزی همچنان با قدرت در مسیر تأمین غذای کافی و سالم برای جامعه حرکت میکند.
شفیعی با بیان اینکه بحران منابع آبی و فرونشست زمین در برخی مناطق، شرایط تولید را دشوار کرده است خاطرنشان کرد: در چنین وضعیتی، افزایش بهرهوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین تنها راهحل پایداری کشاورزی است و این فناوریها باید از مسیر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به بخش اجرا منتقل شود.
وی با اشاره به وجود بیش از ۸۵۰ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان گفت: این ظرفیت بزرگ، نیازمند پشتیبانی علمی و فناوری از سوی پژوهشکدههای تخصصی است تا ارزش افزوده تولیدات کشاورزی افزایش یابد و زنجیره تولید تا مصرف بهدرستی مدیریت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه تکالیف سنگینی از جمله دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید محصولات اساسی برای بخش کشاورزی تعیین شده است افزود: تحقق این هدف جز با اتکا به دانش فنی، تحقیقات کاربردی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان امکانپذیر نیست.
شفیعی اضافه کرد: پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی در سالهای اخیر با اقدامات مؤثر خود، نقش برجستهای در تأمین امنیت غذایی و ارتقای سلامت جامعه داشته است و در اجرای مأموریتهای محوله از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز عملکردی درخشان از خود نشان داده است.
در این مراسم حکم سرپرستی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور از سوی محمدرضا ابراهیمی رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور به صابر گلکاری اعطا و از خدمات ۱۸ ساله محمدامین حجازی قدردانی شد.