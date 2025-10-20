به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هواسی، بازرس کل استان کردستان در این جلسه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار‌ها و فرآیند‌های اداری، گفت: تا زمانی که ساختار‌ها و فرایند‌های اداری متناسب با واقعیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان اصلاح نشود، برگزاری جلسات ثمربخش نخواهد بود.

وی افزود: مردم باید تغییرات را در عمل احساس کنند و برنامه‌ها و راهبرد‌های ملی و استانی باید به صورت اجرایی و ملموس پیاده‌سازی شوند.

هواسی اضافه کرد: اگر دستگاهی در انجام وظایف خود پاسخگو نباشد، باید بازخواست شود و مهم‌ترین عامل در تغییر و اصلاح ساختارها، ایجاد انگیزه در مدیران و کارکنان است.

ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز در ادامه جلسه با اشاره به تعدد قوانین و مقررات به عنوان یکی از موانع اصلی اصلاح ساختار‌های اداری، گفت: در روند خدمت‌رسانی به مردم با وقفه‌هایی مواجه هستیم و برای چابک‌سازی و اصلاح نظام اداری، لازم است قوانین متعارض شناسایی و بازنگری شوند

وی افزود: نگاه توسعه‌ای باید در میان کارشناسان، مدیران و حتی در میان مردم نهادینه شود تا سیستم اداری نیز از درون متحول گردد.

ورمقانی همچنین بر لزوم هوشمندسازی ارتباط میان ارباب‌رجوع و کارکنان ادارات تأکید کرد و گفت: در بسیاری از موارد، نبود نگاه آینده‌نگر در برنامه‌ها موجب کندی روند توسعه شده است.

باید ضعف‌های سیستم اداری به‌صورت دقیق شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

ملک، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان با اشاره به نقش کلیدی شورای راهبری تحول اداری در هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: این شورا اهداف مهمی را دنبال می‌کند و نقش دستگاه‌های اجرایی استان در تحقق این اهداف بسیار تعیین‌کننده است.

وی با انتقاد از نبود همکاری بین‌سازمانی در برخی حوزه‌ها افزود: در حال حاضر خروجی دستگاه‌های اجرایی باید به خدمت‌رسانی بهتر و افزایش رضایت‌مندی مردم منجر شود، اما متأسفانه نمره قابل قبولی از مردم دریافت نکرده‌ایم.

ملک تصریح کرد: در برخی موارد، سازمان‌ها به جای همکاری، در انجام وظایف خود مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. یکی از مشکلات اساسی ساختار اداری ما عدم تحقق تمرکززدایی است.

محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه ارتقای بهره‌وری و اصلاح ساختار‌های اداری گفت: در حوزه بهره‌وری و اصلاح ساختار‌های اداری اقدامات خوبی صورت گرفته و امیدواریم با همراهی همه دستگاه‌ها به نتایج مطلوبی دست یابیم.

وی افزود: خروجی این اقدامات باید در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح و به تصویب برسد تا اجرای آن در دستگاه‌های اجرایی استان جنبه عملی و الزام‌آور پیدا کند.