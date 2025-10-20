ورودی شهرها نمادی از هویت، فرهنگ و اصالت آن‌هاست و در حقیقت نقش ویترین شهر را ایفا می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ورودی هر شهر به عنوان پیشانی آن شهر همواره مورد توجه و دقت مسافران و رهگذران است و می‌تواند نقش مهم و اثرگذاری بالایی در معرفی صحیح آن شهر، جاذبه‌های گردشگری و شناسایی مفاخر و مشاهیر آن به مسافران و گردشگران داشته باشد.

دروازه‌های باشکوه، علاوه بر زیبایی، نشانگر احترام به میهمانان به شمار می‌آیند.

اما ورودی‌های شهر همدان با مشکلات متعددی روبرو هستند که چهره این شهر تاریخی را تحت تأثیر قرار داده است.