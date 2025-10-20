به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: برخی تخصص‌ها در مناطق شهری و به ویژه شهرستان‌ها محدود است و بیماران برای دریافت خدمات لازم با مشکلات جدی مواجه هستند.

علی ترک با اشاره به اهمیت حضور پزشکان متخصص در مراکز ملکی تأمین اجتماعی افزود: کمبود متخصص در حوزه‌هایی مانند زنان و زایمان، داخلی و جراحی موجب شده در بسیاری از شهرستان‌ها بیماران مجبورشوند، به شهر‌های دیگر مراجعه کنند و این مسئله موجب نارضایتی بیماران می‌شود.

وی ادامه داد: تفاوت تعرفه‌ها و پرداختی‌ها بین بخش خصوصی و دولتی هم موجب تمایل نداشتن بسیاری از متخصصان به فعالیت در مراکز ملکی تأمین اجتماعی است.

سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: در شرایط فعلی، سازمان برای رفع این مشکل از سیستم ارجاع استفاده می‌کند، تا بیماران ابتدا به پزشک عمومی مراجعه کنند و در صورت نیاز، به متخصص فرستاده می‌شوند.

ترک افزود: کمبود نیروی پرستار هم از دیگر دغدغه‌های مهم است و بازنشستگی پرستاران و طولانی بودن فرآیند جذب نیرو، موجب ایجاد خلأ‌های جدی در مراکز است و جذب مداوم نیرو راهکار اصلی خروج از این شرایط است.

وی در این راستا تصریح کرد: بر اساس مجوز اخیر سازمان، برخی پرستاران بازنشسته با قرارداد‌های موقت به کار گرفته می‌شوند که این راهکار موقت است.

وی همچنین به مسئله توزیع متخصصان بین مراکز شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: تمرکز پزشکان در مراکز شهری موجب محروم ماندن این مناطق از خدمات تخصصی شده است.

ترک افزود: در برخی مناطق، خدمات تخصصی تنها به صورت سرپایی ارائه می‌شود و بیماران برای اعمال جراحی یا بستری، به مراکز اصلی استان منتقل می‌شوند که این امر هزینه و زمان بیماران را افزایش می‌دهد.

سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استانادامه داد: سازمان در حال مذاکره با دانشگاه علوم پزشکی و نهاد‌های مربوط برای افزایش ظرفیت حضور متخصصان در شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار است و با پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان به تدریج کمبود متخصصان را کاهش داد و دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات تخصصی را بهبود بخشید.

وی همچنین به کمبود متخصص در حوزه دندانپزشکی به ویژه برای کودکان اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های بیمه‌ای و سیاست‌های تعهدات سازمان موجب شده بسیاری از خدمات دندانپزشکی به طور کامل برای بیمار ارائه نشود.

ترک افزود: با وجود برخی تجهیزات پزشکی مانند دستگاه‌ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن در مراکز تأمین اجتماعی، به علت کمبود متخصص در بخش تصویربرداری برای تفسیر نتایج، دسترسی بیماران محدود شده است.

سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: توسعه پایدار مراکز درمانی و افزایش ظرفیت نیروی انسانی، نیازمند همکاری همه ارکان سازمان، وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس است و با برنامه‌ریزی بلندمدت و منابع کافی، می‌توان بحران کمبود متخصصان و پرستاران در تأمین اجتماعی اصفهان را حل و خدمات شایسته‌ای به بیمه‌شدگان ارائه کرد.