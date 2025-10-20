تیم‌های دختران و پسران کاراته فارس در رقابت‌های قهرمانی کشور عنوان نایب قهرمانی را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول کیوکوشین کای ماسودا استان فارس گفت: در این دوره از رقابت‌ها ۱۳۵ کاراته کا از استان فارس در رشته کاتا و کومیته با حریفان رقابت کردند.

علی محمدی افزود: ورزشکاران فارسی در بخش آقایان با سه مدال طلا، شش مدال نقره و هفت مدال برنز جایگاه دوم کشور را از آن خود کردند.

او ادامه داد: مقام آوران این رقابت‌ها به اردوی منتخب تیم ملی کاراته دعوت خواهند شد تا پس از برگزاری مسابقات انتخابی به رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور ژاپن اعزام شوند.

شهلا توکلی سرپرست تیم کاراته بانوان استان فارس نیز گفت: این تیم در رقابت‌های قهرمانی کشور خوش درخشید و توانست با ۱۲ مدال طلا، ۲۱ نقره و ۱۵ مدال برنز بر سکوی دوم کشور قرار گیرد.

رقابت‌های کاراته قهرمانی کشور به مدت دو روز در شهرستان رامسر استان مازندران برگزار شد.