پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۸ مهر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای هند
مهمترین عناوین خبری امروز رسانهها و خبرگزاریهای هند به شرح زیر است:
روزنامه هندو:
-اسرائیل کمک به غزه را «تا اطلاع ثانوی» متوقف کرد. درگیریهای جدید، آتشبس را زیر سوال میبرد. خودروهای نظامی اسرائیل در سمت اسرائیلی مرز با غزه ایستادهاند.
-رخا گوپتا، وزیر بهداشت دهلی، با عبور شاخص کیفیت هوا از مرز ۳۰۰، خواستار مصرف کراکرهای (ترقه) سبز شد
-در پی انفجار در انبار ترقه در ایالت اوتار پرادش، یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.
-زلنسکی پس از سفر به آمریکا از متحدان خواست از مماشات با روسیه خودداری کنند
- نیروهای آمریکایی به یک کشتی قاچاق مواد مخدر حمله کردند و سه نفر کشته شدند
-کراکرهای سبز سازشی بین جشنهای شاد و سلامت عمومی هستند
-با تسلیم شدن رهبران کلیدی مائوئیست، صلح اکنون امکانپذیر است
شبکه خبری ان دی تی وی:
-ترامپ میگوید هند به پرداخت تعرفههای سنگین به علت خرید «نفت روسیه» ادامه خواهد داد
-سقوط از ارتفاع ۱۰ هزار فوتی، خلبان مجروح شد: شیشه جلوی بوئینگ ۷۳۷ در هوا ترک خورد. یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس ۸ متعلق به شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز که از دنور به لسآنجلس در حرکت بود، پس از ترک خوردن شیشه جلوی هواپیما در هوا و زخمی شدن یکی از خلبانان، مجبور به فرود اضطراری شد.
-با کاهش شاخص کیفیت هوا (AQI)، محدودیتهای تشدید شده ضد آلودگی هوا تحت GRAP-۲ در دهلی اعمال شد
-جواهرات ناپلئونی از موزه لوور پاریس در سرقت جسورانه روز یکشنبه به سرقت رفت
-دو کشته در پی خروج هواپیمای باری از باند فرودگاه هنگ کنگ به داخل دریا
روزنامه ایندین اکسپرس:
-ترامپ قول داد تا زمانی که واردات نفت روسیه متوقف نشود، تعرفههای «عظیم» علیه هند را حفظ کند
- مرد هندی که مردم را در بانکوک با فندک به شکل تپانچه تهدید میکرد، دستگیر شد
-چرا ژاپنیها به طور متوسط بیشتر از هندیها عمر میکنند؟
-ترامپ از زلنسکی خواست با پوتین به توافق برسد یا با خطر نابودی روبهرو شود
عناوین مهم روزنامههای مصر
عناوین مهم روزنامههای مصر در روز دوشنبه ۲۰ اکتبر، ۲۸ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
روزنامه المصری الیوم
- السیسی از مصریها خواست در بازسازی غزه مشارکت کنند
- محمد منصور سخنگوی کمیته مصری در غزه: ما «رگ حیاتی برای مردم غزه» هستیم، بدون هیاهوی رسانهای یا دستاوردهای سیاسی؛ ما ۱۵ اردوگاه در داخل نوار غزه داریم و تحت شرایط امنیتی پیچیدهای کار میکنیم
روزنامه الشروق
- مصر ماه نوامبر میزبان کنفرانس بینالمللی بازسازی غزه خواهد بود
- وزیر امور خارجه: هیچ راه حل نظامی برای بحران سودان وجود ندارد و حفظ دولت ملی ضروری است
- حملات اسرائیل به رفح و جبالیا... حماس: نقض توافق غزه
- دو نظامی اسرائیلی در یک حادثه امنیتی در رفح کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند؛ بن گویر خواستار از سرگیری جنگ شد
- وزیر امور خارجه سوریه: ما خواهان توافق امنیتی با اسرائیل بدون چشمپوشی از خاک خود هستیم
- پاکستان و افغانستان بر سر آتشبس فوری توافق کردند
- سرقت جواهرات گرانبها از موزه لوور در ۷ دقیقه
روزنامه الیوم السابع
- ۱۸ شهید در غزه؛ دو نظامی اسرائیلی کشته شدند
- ترامپ در حال بررسی اجازه دادن به تل آویو برای از سرگیری جنگ است
- نتانیاهو: گذرگاه رفح تا زمان بازگرداندن اجساد همه اسرا بسته خواهد ماند؛ حماس این تصمیم را نقض آشکار توافق توصیف کرد
- تماسهایی بین وزیر امور خارجه و همتایانش در آلمان، ایتالیا، اسپانیا و کانادا برای بحث در مورد بازسازی غزه
- نه به پادشاهان: تظاهرات گسترده در آمریکا علیه سیاستهای ترامپ
- سرقت از موزه لوور جهان را تکان داد. سارقان مسلح به اره برقی، جواهرات ناپلئون و امپراتریس را در روز روشن و تنها در عرض ۷ دقیقه به سرقت بردند
روزنامه الدستور
- هرج و مرج سلاح اخوان المسلمین برای نابودی دولت است، پس مراقب باشید
- نتانیاهو امیدوار است که با قدرت علیه اهدافی در غزه اقدام کند
- حماس اعلام کرد که ارتباطی با رویدادهای رفح ندارد
- مدبولی (نخستوزیر مصر) بر بهرهبرداری بهینه از داراییهای دولت، بهویژه در بخش گردشگری، تأکید کرد
عناوین مهم روزنامهها و خبرگزایهای پاکستان
عناوین مهم روزنامهها و خبرگزایهای پاکستان در روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
«دنیا نیوز»
- اسرائیل معاهده صلح و آتش بس را نقض کرد / در ۱۲۰ حمله موشکی دستکم ۹۸ فلسطینی به شهادت رسیدند
- لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان دومین شهر آلوده جهان معرفی شد
- گذرگاههای مرزی پاکستان و افغانستان برای نهمین روز متوالی همچنان بسته هستند
«نوای وقت»
- برقراری آتش بس در مرزهای پاکستان و افغانستان پس از مذاکرات دوحه
- نخستین ماهواره «فرا طیفی» پاکستان به فضا پرتاب شد
- جنگندهای پاکستانی برای مشارکت در رزمیاش هوایی عازم آذربایجان شدند
«داون نیوز»
- پاکستان باید تا پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۴ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار پرداخت بدهی خارجی انجام دهد
- افزایش نگرانکننده بیماریهای دنگی و مالاریا در ایالت سند پاکستان / ۱۲ هزار مورد ابتلا به دنگی در کمتر از شش هفته
- صادرات غیرنساجی پاکستان در سه ماه نخست سال مالی جدید ۱۶ درصد کاهش یافت.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
مهمترین عناوین روزنامههای امروز ترکیه به شرح زیر است:
ینی شفق
افغانستان و پاکستان برای صلح در استانبول گرد هم میآیند
طوفان ارحورمان رییس جمهور قبرس شمالی شد
اسراییل آتش بس غزه را نقض کرد
راهپیمای علیه ترامپ در ۲۵۰۰ شهر
صباح
ترکیه تنش افغانستان و پاکستان را حل کرد
رییس جمهور قبرس شمالی: بدون ترکیه تصمیم نمیگیریم
آتش بس غزه هوا شد
آکشام
ترکیه کلید صلح است: این بار برای افغانستان پاکستان
ارحورمان رییس جمهور جدید قبرس شمالی شد
اسراییل نسل کش برای نقض آتش بس به دنبال بهانه است
جمهوریت
راهپیمایی در شهرهای آمریکا علیه پادشاهی ترامپ
اسراییل باز غزه را بمباران کرد
سرقت از موزه لوور مثل فیلمهای جیمز باندی
نفس
اوزگور چلیک بار دیگر رپیس تشکیلاتی حزب جمهوری خلق در استانبول شد
سخنگوی حزب حاکم: راهپیمایی برای آزادی اوجالان به روند ترکیه عاری از ترور آسیب میزند
اسراییل بار دیگر به غزه حمله کرد
قبرس با انتخاب رپیس جمهور جدید به فدراسیون آری گفت
سوزجو
قبرس شمالی با انتخاب رییس جمهور جدید رو به افول میرود
دولت باغچلی: قبرس شمالی باید به ترکیه الحاق شود
آیدینلیک
فیدان: گروههای کردی سوریه عقب نشینی نکنند درگیری رخ خواهد داد
پوتین هشدار داد؛ کودتای علیه الهام علی اف خنثی شد
شام ارتفاعات جولان را میخواهد؛ روسیه از سوریه سرباز میخواهد
عناوین خبری روزنامههای افغانستان
مهمترین عناوین خبری روزنامههای امروز افغانستان به شرح زیر است:
روزنامه دولتی «انیس»:
- در مذاکرات دوحه، دو کشور بر احترام متقابل و خودداری از اقدامات خصمانه تاکید کردند.
- تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و افغانستان، درباره مسائل اخیر منطقهای گفتوگو شد.
- کشف و ضبط تعداد زیادی مهمات در استان پروان.
روزنامه دولتی «هیواد»:
- صدها افغان از زندانهای عراق و پاکستان آزاد شدند.
- سخنگوی وزارت کشور افغانستان: افغانستان در مبارزه با مواد مخدر به موفقیت کامل رسیده است.
- تجاوز نظامی پاکستان، تهدیدی بزرگ برای ثبات منطقه است.
- ساکنان استان خوست از شجاعت نیروهای افغان در برابر پاکستان ستایش کردند.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- قطر، کلمه «مرز» را از اعلامیه خود در مورد آتش بس میان افغانستان و پاکستان برداشت.
- ۲۰ کشور اروپایی خواستار بازگشت داوطلبانه یا اخراج مهاجران غیرقانونی افغان شدهاند.
- گذرگاه «اسپین بولدک» تا سه روز دیگر به روی انتقال کالاهای تجاری باز میشود.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- وزیر دفاع پاکستان از قطر و ترکیه برای میانجی گری در توافقنامه آتش بس با طالبان قدردانی کرد.
- عربستان سعودی، توافق آتش بس میان طالبان و پاکستان را گامی مثبت برای صلح درمنطقه خواند.
- سازمان همبستگی جهان اسلام از توافق آتش بس میان طالبان و پاکستان استقبال کرد.
- مرکز خبرنگاران افغانستان: تلویزیون شمشاد پس از دو روز فعالیت خود را از سرگرفت.
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس در روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ به این شرح است:
دیلی میل:
شاه چارلز هشدار داده است در صورتی که شاهزاده اندرو از واگذاری عناوین و افتخارات باقیمانده خود سر باز زند، شخصاً او را از این مقامها خلع خواهد کرد.
دیلی اکسپرس:
گزارشها حاکی است گروهی از سارقان در عملیاتی برقآسا در موزه لوور، مجموعهای از جواهرات گرانبها را در کمتر از هفت دقیقه ربوده و متواری شدند.
تایمز:
وزیران دولت بریتانیا اعلام کردهاند که سازمان اطلاعاتی یک کشور متخاصم در حال پشتیبانی از شبکههای جنایی است که با سوءاستفاده از خلأهای مرزی و برخی نهادهای خیریه، مهاجران را به اروپا منتقل میکنند تا بیثباتی ایجاد کنند.
دیلی تلگراف:
در نشستی پرتنش در کاخ سفید، رئیسجمهور ایالات متحده یکی از رهبران اروپای شرقی را تحت فشار قرار داد تا شرایط کشور همسایهاش را بپذیرد و هشدار داد در غیر این صورت، کشورش با پیامدهای ویرانگر روبهرو خواهد شد.
گاردین:
اسرائیل عملیات نظامی تازهای را در نوار غزه آغاز کرده است؛ همزمان، میانجیها برای حفظ آتشبسی شکننده تلاش میکنند. پس از گزارش حادثهای مرتبط با یک گروه مسلح، دسترسی به کمکهای بشردوستانه نیز محدودتر شده است.
ایندیپندنت:
انجمن کارکنان زندانهای بریتانیا هشدار داده است که هزینههای بازسازی و تعمیر زندانها بهشدت افزایش یافته و هماکنون یکچهارم زندانیان در بازداشتگاههایی فاقد ایمنی در برابر آتش نگهداری میشوند، در حالی که صدها زندانی حتی دسترسی به سرویس بهداشتی در سلول خود ندارند.
روزنامه آی پیپر:
پس از عملیات نظامی اسرائیل و توقف بخشی از ارسال کمکهای انسانی، آتشبس در غزه در معرض فروپاشی قرار گرفته است. مقامات اسرائیلی میگویند این حملات در پاسخ به حملهای ادعایی علیه نیروهایشان در شهر رفح انجام شده است.
فایننشال تایمز:
منابع آگاه گزارش دادهاند که دونالد ترامپ در دیداری با زلنسکی هشدار داده است کشور او ممکن است «به نابودی کشیده شود» و از وی خواسته بخشهای شرقی کشورش را واگذار کند؛ او در این سخنان، روایت کشور همسایه را بازتاب داده است.
عناوین روزنامههای روسیه
مهمترین عناوین روزنامههای امروز روسیه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
«کامرسانت»
⁃ پدافند هوایی روسیه شب گذشته هفت پهپاد اوکراینی را در آسمان مناطق مختلف سرنگون کرد
«ار-ب-کا»
⁃ دادستانی پاریس دو فرضیه درباره سرقت از موزه لوور مطرح کرد
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ نیکلای سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه، دوران محکومیت خود را در سلول انفرادی زندان پاریس خواهد گذراند
⁃ در عملیات ویژه روسیه حدود صد مزدور آمریکایی که در صفوف نیروهای مسلح اوکراین میجنگیدند، از بین رفتند
⁃ گاردین: بعید است نیروهای اروپایی در ترکیب نیروهای بینالمللی در غزه حضور داشته باشند
«ایزوستیا»
⁃ ترامپ: نمیتوانیم تمام سلاحهای خود را به اوکراین بدهیم
⁃ جواهرات متعلق به مجموعه ناپلئون از موزه لوور به سرقت رفتهاند
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ رویترز: ترامپ با زلنسکی درباره تضمینهایی برای روسیه گفتوگو کرده است
⁃ بلومبرگ: رهبران اتحادیه اروپا مایلاند بهنوعی در نشست روسیه و آمریکا در بوداپست مشارکت داشته باشند