به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا موسوی دلخوش، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی سازمان هدفمندی یارانه ها، در خصوص راه‌اندازی این سامانه اظهار کرد: « سامانه سیمین، گام نخست در مسیر تحول دیجیتال در نظام رفاه اجتماعی کشور است. در آینده نزدیک، اطلاعات و خدمات مربوط به یارانه‌های غیرنقدی از جمله یارانه دارو، یارانه خرید تضمینی گندم، یارانه سوخت و سایر حمایت‌های دولتی نیز به این سامانه افزوده خواهد شد. به‌طوری‌که هر فرد مشمول بتواند به‌صورت شفاف و دقیق، وضعیت دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خود را مشاهده و مدیریت کند.

سامانه سیمین با هدف ارتقاء عدالت اجتماعی، کاهش مراجعات حضوری، و افزایش رضایت‌مندی شهروندان طراحی شده و گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی و تحول دیجیتال خدمات عمومی به شمار می‌رود.

خدمات قابل ارائه در سامانه سیمین:

ثبت شماره حساب بانکی جهت دریافت یارانه نقدی فرآیند ثبت شماره حساب که پیش‌تر مستلزم مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها بود، اکنون به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه سیمین قابل انجام است.

ثبت درخواست متقاضیان دریافت یارنه نقدی و مشاهده ساختار خانوار از طریق ارتباط با سازمان ثبت احوال کشور با بهره‌گیری از اطلاعات برخط و رسمی سازمان ثبت احوال کشور، کاربران می‌توانند ساختار خانوار خود را مشاهده کرده

ثبت درخواست کالا برگ الکترونیک بر اساس قانون بودجه سال 1404 کل کشور مطابق با مفاد قانون بودجه 1404، امکان ثبت درخواست کالا برگ الکترونیک به ازای دریافت یارانه نقدی نیز از طریق این سامانه فراهم شده است.

امکان رویت وضعیت دریافتی یارانه نقدی و سابقه ثبت درخواست‌ها مشمولین با ورود به سامانه مذکور امکان روئیت وضعیت هر مرحله از دریافت یارانه نقدی به همراه خانوار و اطلاعات بانکی میسر می‌باشد.