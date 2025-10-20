\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0631\u0648\u0632 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0686\u0646\u062f \u0633\u0627\u0631\u0642 \u0628\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a\u0646 \u0634\u06cc\u0634\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0632\u0647 \u0644\u0648\u0648\u0631 \u067e\u0627\u0631\u06cc\u0633 \u062c\u0648\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0632\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0642\u062a \u0628\u0631\u062f\u0646\u062f. \u062f\u0632\u062f\u0627\u0646 \u062a\u0627\u062c \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0644\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06af\u0648\u0634\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0647\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\u00a0\n\u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f: \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u06f8 \u0634\u0626 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0628\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f. \u00a0\n\n\n\u00a0\n