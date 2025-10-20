پخش زنده
نشست فوقالعاده کنگره جهانی هواشناسی با حضور مقامات ارشد از جمله معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواشناسی ایران، امروز در ژنو آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در دستور کار این نشست فوقالعاده، موضوعات کلیدی و راهبردی شامل اصلاحات ساختاری سازمان جهانی هواشناسی، بررسی و تصویب بودجه سالهای آینده، توسعه سیستمهای هشدار سریع به ویژه در حمایت از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، و همچنین بهرهبرداری از فناوری هوش مصنوعی در پیشبینیهای هواشناسی مطرح شده است.
این نشست فرصت مناسبی برای همافزایی بینالمللی و تبادل نظر پیرامون چالشهای جهانی حوزه هواشناسی و اقلیمشناسی فراهم آورده است و تأکید ویژهای بر تقویت همکاریها به منظور ارتقاء سامانههای پیشبینی و هشدارهای زودهنگام در جهان به خصوص در مناطق آسیبپذیر شده است.
این نشست با هدف ارتقای ظرفیتهای علمی، فناوری و عملیاتی سازمان جهانی هواشناسی و تسهیل حمایتهای مالی و فنی از کشورهای کمتر برخوردار، به مدت چند روز ادامه خواهد داشت.