مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در جلسه ستاد فاطمیه مازندران بر لزوم اقدام جهادی برای تبیین شعار «مقاومت وحدتآفرین» تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جلسه ستاد عملیات فاطمیه با حضور حجتالاسلام شریفتبار، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و اعضای ستاد در سالن شهدای این اداره کل برگزار شد.
در این نشست شعار «مقاومت وحدتآفرین» به عنوان شعار محوری برنامههای ایام فاطمیه امسال استان اعلام شد.
حجتالاسلام شریفتبار گفت: خط محتوایی فاطمیه امسال کاملاً بر پایه مقاومت و وحدت استوار خواهد بود و کنش جهادی تمامی اعضای ستاد برای تحقق این شعار ضروری است.
وی با اشاره به وقایع اخیر منطقه افزود: مقاومت و استقامت در کنار وحدت، همواره نقشه دشمن را خنثی کرده و درسهای مکتب فاطمیه میتواند این روحیه را در جامعه تقویت کند.
هشدار درباره بحران جمعیت و سبک زندگی غربی
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت جمعیت استان گفت: وضعیت جمعیت در مازندران بسیار بد است و اگر همین روند ادامه یابد، در آیندهای نزدیک استان با مشکلات غیرقابل جبرانی مواجه خواهد شد.
وی همچنین به تبعات گسترش سبک زندگی غربی اشاره و تأکید کرد: سبک زندگی غربی در کنار فروپاشی خانواده، در نهایت منجر به متلاشی شدن جامعه خواهد شد و بیحجابی شایسته ملت بزرگ ایران نیست.
حجتالاسلام شریفتبار در پایان بر لزوم ترویج امیدآفرینی در جامعه تأکید و خاطرنشان کرد: این امر باید با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و نشر خوبیها در میان مردم محقق شود.