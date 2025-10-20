به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جریان گاز خیابان ابن سینا و کوچه‌های بابا قاسم، میرزا امین، شهید مصطفوی، امام جمعه، میر علاءالدین، مسجد آقانور، شهید علی عروجی و تمامی بن بست‌های منتهی به آن فردا سه شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا ۲۴:۰۰ همان روز قطع می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، علت این قطعی انجام تعمیرات شبکه گاز شهری عنوان شده است.

شرکت گاز استان اصفهان با تشکر از همکاری و مساعدت مشترکان، از آنان درخواست کرد در مدت زمان قطع گاز، شیر‌های وسایل گازسوز خود را بسته نگهدارند و نکات ایمنی را رعایت کنند.

این شرکت تأکید کرد، برنامه‌ریزی تعمیرات شبکه با هدف ارتقای کیفیت خدمات رسانی انجام می‌شود و شهروندان پس از پایان عملیات، از وصل مجدد گاز بهره‌مند می‌شوند.